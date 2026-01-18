Реклама

19:07, 18 января 2026

Рейтинг одобрения Макрона достиг рекордно низкого уровня

La Tribune Dimanche: Рейтинг одобрения президента Франции Макрона упал до 18 %
Наталья Обрядина

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Опрос, проведенный компанией Ipsos BVA в партнерстве с высшей инженерной школой CESI, показал, что французы все больше разочаровываются в президенте страны Эммануэле Макроне. Результаты исследования общественного мнения опубликовало La Tribune Dimanche.

Согласно данным, полученным в ходе опроса, рейтинг Макрона достиг рекордно низкого уровня: только 18 процентов респондентов выразили одобрение проводимой им политике. При этом 79 процентов высказались против, что на два пункта больше, чем в декабре 2025 года.

«Что поразительно, так это хрупкость его [Макрона] собственной базы поддержки», — отметил управляющий директор Ipsos BVA Брис Тентюрье. Он отметил, что опрос свидетельствует, что президент Франции потерял 10 пунктов среди партий-сторонников, таких как «Возрождение», «Демократическое движение», «Горизонты» — теперь его поддерживают лишь 52 процента их электората.

В то же время рейтинг одобрения премьер-министра Себастьена Лекорню составил 29 процентов против 58 процентов отрицательных оценок. Самым же популярным политиком среди французов оказался лидер крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла с 35 процентами одобрения. На втором месте расположилась глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен с 33 процентами одобрения. Рейтинги этих политиков с декабря 2025 года выросли на два и три процентных пункта соответственно.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня. Согласно опросу Marist, проведенному 12-13 января 2026 года, процент тех, кто одобряет деятельность американского лидера, составил лишь 38 процентов.

