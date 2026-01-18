Реклама

19:30, 18 января 2026

Риск возникновения пандемии аденовируса оценили

Профессор Чуланов усомнился в возникновении пандемии аденовируса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leo Correa / AP

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов оценил риск возникновения пандемии аденовируса. Своим мнением по этому вопросу он поделился в разговоре с изданием РИА Новости.

По словам Чуланова, в настоящее время СМИ активно распространяют информацию о возникшем на территории США новом типе аденовируса, который приводит к проблемам с жизненно важными органами. Он усомнился, что в скором времени возникнет очередная пандемия.

Дело в том, что, как пояснил специалист, данные о распространении этого вируса не подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Более того, количество заболевших, госпитализированных и ушедших из жизни, приписанное аденовирусу, в действительности связано с гриппом, который диагностируется медиками гораздо чаще и имеет высокую летальность среди находящихся в группе риска людей и при отсутствии вакцинации, добавил он.

Ранее инфекционист Владимир Неронов напомнил, как правильно мыть руки. Эта процедура, утверждает он, должна длиться не менее 30 секунд.

