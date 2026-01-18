Реклама

Экономика
04:56, 18 января 2026Экономика

Россиянам рассказали об альтернативе вкладам при снижении доходности

Аналитик Замалеева: Гособлигации и золото заменят вклады при снижении доходности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Доходность по вкладам снижается, это обусловлено политикой Центробанка и налоговыми нововведениями. Какие инструменты могут стать выгодной альтернативой для вложения сбережений россиян, рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева, передает агентство «Прайм».

В первую очередь эксперт рекомендовала рассмотреть замену вклада на надежные государственные и корпоративные облигации. В настоящее время доходность по ним выше, чем по депозитам, а стоимость самих облигаций растет на фоне снижения ставок.

«Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по риску инструмент», — отметила Замалеева.

Среди других вариантов стоит обратить внимание на фонды на облигационный и денежный рынок, которые позволяют быстро реагировать на изменение ставок. Некоторые инвестры предпочтут защитные активы, такие как золото и прочие драгоценные металлы. Перспектива их роста очень заманчива, добавила аналитик.

Ранее финансист Мария Иваткина назвала необходимый размер вклада для получения пассивного дохода. Так, для получения 50 тысяч рублей по вкладу под 12 процентов нужно иметь на счету пять миллионов.

