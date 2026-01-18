Реклама

01:54, 18 января 2026

Россияне расхотели оформлять визы в США из-за Трампа

Адвокат Жгун: Из-за политики Трампа случился спад спроса на визы США у россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В настоящее время отмечается снижение интереса граждан России к оформлению виз в США, что вызвано неопределенностью во внешнеполитическом курсе Вашингтона. Об этом сообщил РИА Новости Артем Жгун, адвокат и сооснователь юридической фирмы Leone Zhgun PA, расположенной в Майами.

«Люди хотят понимать, куда и зачем они поедут, смогут ли они жить спокойно, развиваться и работать в новой стране, или работать в формате США — РФ», — заявил юрист, отметив, что сейчас нет логики в том, что делает новая администрация в иммиграционной политике страны.

В связи с недавним решением Государственного департамента США о временном прекращении выдачи иммиграционных виз гражданам 75 государств, в числе которых находится и Россия, от пяти до десяти тысяч заявок, поданных россиянами, оказались в состоянии неопределенности.

Ранее сообщалось, что до десяти тысяч заявок от россиян на американскую иммиграционную визу могут находиться в заморозке. Это связывают с решением Госдепартамента США о приостановке выдачи виз гражданам ряда стран.

