05:45, 16 января 2026

До десяти тысяч россиян в США остались без виз

РИАН: В США были заморожены до десяти тысяч заявок россиян на получение визы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

До десяти тысяч заявок от россиян на американскую иммиграционную визу могут находиться в заморозке. Это связывают с решением Госдепартамента США о приостановке выдачи виз гражданам ряда стран, о чем сообщил РИА Новости юрист из Майами Артем Жгун.

Впрочем, он пояснил, что суммарное количество замороженных заявлений пока неизвестно. «Сложно сказать, но думаю, что сотни тысяч заявлений», — добавил адвокат.

Вашингтон объявлял о своем намерении ужесточить визы для граждан 75 стран, в том числе и для России. Соответствующее решение должно начать действовать с 21 января и до неопределенного срока. Американские власти регулярно проверяют обладателей виз и аннулируют документы, если находят в них нарушения закона.

Ранее сообщалось, что приостановка выдачи виз США, скорее всего, стала временной мерой. О таком решении американских властей стало известно 14 января. Телеканал Fox News указывал, что речь идет именно об иммиграционных визах.

