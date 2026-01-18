Российский хоккеист сделал хет-трик и стал первой звездой матча НХЛ

Реклама

09:51, 18 января 2026

Российский хоккеист Свечников сделал хет-трик и стал первой звездой матча НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thomas Salus / Reuters

Российский нападающий «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Девилз». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 4:1. Свечников был признан первой звездой матча. Помимо него в составе «Харрикейнс» отличился Джексон Блэйк. Единственную шайбу «Нью-Джерси» забросил Тимо Майер.

После 49 матчей регулярного чемпионата «Каролина» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Свечникова 40 очков: 16 заброшенных шайб и 24 результативные передачи.

Свечников переехал в США в 2016 году. В НХЛ форвард выступает с 2018 года, всю карьеру в лиге он провел в составе «Каролины». Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2028/2029.

