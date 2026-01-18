Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 18 января 2026Россия

Российский офицер рассказал о практике запугивания в ВСУ

Офицер ВС РФ с позывным Питон: ВСУ запугивают своих солдат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Titov / AP

Украинские войска запугивают солдат, предоставляя им ложную информацию о последствиях сдачи в плен. Об этом заявил РИА Новости офицер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Питон.

Прежде всего, украинских солдат пугают уголовной ответственностью, сообщил он. Кроме того, военнослужащих «обрабатывают» психологи, отметил собеседник агентства. «Дают установки, что если они сдадутся в плен, то их все равно расстреляют. То есть им в голову вбили, что в плен сдаваться нельзя. Все равно расстреляют, будут обращаться плохо», — рассказал он.

Такая практика приводит к тому, что украинские солдаты до последнего не оставляют позиций, пока их не ликвидируют, заключил офицер.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать наземных роботов из-за нехватки живой силы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили возможность военного вторжения США в Гренландию

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    На Западе сообщили о пяти тысячах жертв антиправительственных выступлений в Иране

    Украинский бизнесмен рассказал о взятках бывшему главе СБУ

    Варламов посетил южноамериканскую страну и обрадовался чебурекам на улице

    В Европе назвали шантажом условия Трампа по Гренландии

    В Таиланде несколько туристов подверглись нападению медуз

    На Украине отправили на фронт сотрудника ТЦК

    В Подмосковье ударили 25-градусные морозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok