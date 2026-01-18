Офицер ВС РФ с позывным Питон: ВСУ запугивают своих солдат

Украинские войска запугивают солдат, предоставляя им ложную информацию о последствиях сдачи в плен. Об этом заявил РИА Новости офицер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Питон.

Прежде всего, украинских солдат пугают уголовной ответственностью, сообщил он. Кроме того, военнослужащих «обрабатывают» психологи, отметил собеседник агентства. «Дают установки, что если они сдадутся в плен, то их все равно расстреляют. То есть им в голову вбили, что в плен сдаваться нельзя. Все равно расстреляют, будут обращаться плохо», — рассказал он.

Такая практика приводит к тому, что украинские солдаты до последнего не оставляют позиций, пока их не ликвидируют, заключил офицер.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать наземных роботов из-за нехватки живой силы.