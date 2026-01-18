Реклама

Спецпредставитель Путина рассказал о мире Байдена в ЕС

Дмитриев: Лидеры ЕС Каллас и фон дер Ляйен живут в мире Байдена
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас живут в мире бывшего президента США Джо Байдена. Об этом написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Урсула [фон дер Ляйен] и Кая [Каллас] — отважные и неутомимые лидеры, живущие в мире Байдена», — подчеркнул он.

Так российский политик отреагировал на пост основателя файлообменника Megaupload Кима Доткома. В нем немецко-финский предприниматель описал зависимость Евросоюза от США, завершив свою публикацию риторическим вопросом: «Кто управляет ЕС?»

Ранее Кирилл Дмитриев посоветовал Кае Каллас не пить перед написанием постов в соцсетях. Таким образом он напомнил о публикации Politico, в которой говорилось о шутке главы европейской дипломатии о сложной международной обстановке.

