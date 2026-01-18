Реклама

Украинца на Porsche Cayenne обязали вернуть выплаченные соцвыплаты

24 heures: Швейцария обязала украинца вернуть выплаченные соцвыплаты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: STR Gallery / Shutterstock / Fotodom  

Власти Швейцарии обязали украинца вернуть выплаченные соцвыплаты в связи с несоответствием образа жизни задекларированным доходам. Об этом сообщает газета 24 heures.

По информации издания, служба соцстрахования EVAM провела расследование, согласно которому расходы мужчины не соответствовали получаемой помощи и его статусу беженца. Он даже обладал автомобилем Porsche Cayenne стоимостью более 37 тысяч франков (примерно 38 тысяч евро).

Ранее швейцарские правоохранители выяснили, что цыгане используют поддельные украинские паспорта, чтобы получать социальные выплаты и пособия.

