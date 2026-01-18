Реклама

00:27, 18 января 2026Мир

В Европе заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США из-за Трампа

Вебер заявил о невозможности одобрения торговой сделки с США из-за Трампа
Марина Совина
Фото: Pixabay

Председатель фракции «Европейская народная партия» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что из-за угроз президента США Дональда Трампа пошлинами одобрение торговой сделки с Вашингтоном на данном этапе невозможно. Об этом он написал в соцсети X.

«ЕНП выступает за торговую сделку ЕС и США, однако, учитывая угрозы Дональда Трампа, касающиеся Гренландии, одобрение на данном этапе невозможно». — отметил политик.

Ранее Трамп объявил о пошлинах в размере 10 процентов против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Помимо нескольких государств-членов Евросоюза, с пошлинами также столкнулись Великобритания и Норвегия.

По словам американского лидера, начиная с 1 февраля 2026 года с ряда европейских стран будут взиматься пошлины в размере 10 процентов. В их список вошли такие страны ЕС, как Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды и Финляндия. Кроме того, пошлины затронут Великобританию и Норвегию, не входящие в Евросоюз. Глава Белого дома добавил, что с 1 июня пошлины будут увеличены до 25 процентов.

