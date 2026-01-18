Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:53, 18 января 2026Мир

В Италии увидели неожиданное влияние присоединения Гренландии к США на Крым

Бертольди: Присоединение Гренландии к США может изменить их позицию по Крыму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Присоединение Гренландии к Соединенным Штатам может привести к изменению позиции американской администрации и признанию референдума о вхождении Крыма в состав РФ. Такое влияние ситуации с Гренландией на российский полуостров увидел директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди, его слова приводит РИА Новости.

Как утверждает эксперт, в случае, если американский лидер Дональд Трамп продолжит настаивать на приобретении Гренландии, можно ожидать поиска легитимных механизмов согласования этого шага с Европейским союзом (ЕС) и Данией — вплоть до проведения референдума.

«Однако, если это произойдет, это также изменит оценку США крымского референдума 2014 года», — отметил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев пригласил Дональда Трампа приехать в Крым и лично убедиться в красоте полуострова. Он позвал политика посмотреть пляжи Судака и Ялты, Алупкинский и Ливадийский дворцы и пообщаться с местным населением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Зеленский заявил о планах России ударить по АЭС Украины

    Могилу экс-канцлера ФРГ снова осквернили

    В Италии увидели неожиданное влияние присоединения Гренландии к США на Крым

    Покупку Гренландии Трампом связали со сделкой по Аляске

    Фетисов оценил отказ Овечкина обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ

    Экс-премьер Украины высказался о Зеленском после объявления режима ЧС в стране

    Эстония пригрозила Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok