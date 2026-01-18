В Италии увидели неожиданное влияние присоединения Гренландии к США на Крым

Бертольди: Присоединение Гренландии к США может изменить их позицию по Крыму

Присоединение Гренландии к Соединенным Штатам может привести к изменению позиции американской администрации и признанию референдума о вхождении Крыма в состав РФ. Такое влияние ситуации с Гренландией на российский полуостров увидел директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди, его слова приводит РИА Новости.

Как утверждает эксперт, в случае, если американский лидер Дональд Трамп продолжит настаивать на приобретении Гренландии, можно ожидать поиска легитимных механизмов согласования этого шага с Европейским союзом (ЕС) и Данией — вплоть до проведения референдума.

«Однако, если это произойдет, это также изменит оценку США крымского референдума 2014 года», — отметил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев пригласил Дональда Трампа приехать в Крым и лично убедиться в красоте полуострова. Он позвал политика посмотреть пляжи Судака и Ялты, Алупкинский и Ливадийский дворцы и пообщаться с местным населением.