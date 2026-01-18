Константинов: Прогресса по Украине можно достичь в ближайшие месяцы

Прогресса по Украине можно достичь в ближайшие месяцы. Об этом заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его оценке, у сторон есть «очень хороший шанс» добиться прогресса в ближайшие три месяца. Он связал это с внутриполитическими циклами в американской политике.

Со своей стороны Киев демонстрирует готовность к продолжению вооруженного противостояния, продолжил Константинов. При этом население страны устало от Владимира Зеленского и будет согласно на мир, заявил он.

Ранее Зеленский заявил о наличии разногласий в позициях по завершению конфликта между Киевом и США.