Россия
17:05, 18 января 2026Россия

В Крыму допустили скорый прогресс по Украине

Константинов: Прогресса по Украине можно достичь в ближайшие месяцы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Прогресса по Украине можно достичь в ближайшие месяцы. Об этом заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его оценке, у сторон есть «очень хороший шанс» добиться прогресса в ближайшие три месяца. Он связал это с внутриполитическими циклами в американской политике.

Со своей стороны Киев демонстрирует готовность к продолжению вооруженного противостояния, продолжил Константинов. При этом население страны устало от Владимира Зеленского и будет согласно на мир, заявил он.

Ранее Зеленский заявил о наличии разногласий в позициях по завершению конфликта между Киевом и США.

