«Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

Зеленский публично сообщил о разногласиях с США по мирному плану для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом публично заявил о разногласиях с США по некоторым пунктам проекта мирного соглашения. До этого у президента Украины возник спор с американским лидером Дональдом Трампом, который обвинил украинского коллегу в затягивании процесса.

Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне Владимир Зеленский президент Украины

Политик также добавил, что инициатива в переговорах якобы находится у Украины и он защищает интересы своего государства. Кроме того, Зеленский рассказал, что делегация с участием секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и главы офиса украинского лидера Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) направляется в США для обсуждения плана по Украине с советниками Трампа.

Президент Чехии завел речь об уступках

Украине необходимо пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта, заявил Павел на пресс-конференции с Зеленским. «Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — сказал он. При этом сами уступки политик не перечислил.

До этого газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко писала, что многие граждане готовы к территориальным уступкам. «Многие люди устали», — указал он.

По словам Дородко, украинцы хотят заключения мирного соглашения даже такой ценой. Количество поддерживающих данное решение увеличилось после масштабных отключений электроэнергии по всей Украине из-за массированных ударов.

Зеленский ответил на критику Трампа

Глава Белого дома ранее заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако Украина с этим медлит. По словам политика, президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега — нет. Трамп также называл себя единственным козырем у украинского лидера. «У него нет козырей. У него их не было с самого первого дня», — отметил американский лидер.

Зеленский между тем ответил на обвинение в затягивании урегулирования конфликта. Он отметил, что Украина не является преградой на пути к миру, возложив ответственность за отсутствие соглашения на Россию. Он также побеседовал с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили, в частности, контакты с партнерами в США и Европе. «Мы уже добились значительного прогресса, и теперь важно не сбавлять темп. Украина никогда не была и не будет препятствием для достижения мира», — высказался он, вероятно таким образом отвечая Трампу.