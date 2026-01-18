Гуров: Единый учебник по географии создадут для углубленного изучения России

В России создадут новый единый учебник по географии для 5-11-х классов, заявил первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров. Его слова приводит ТАСС.

По словам Гурова, в учебнике сделают акцент на углубленное изучение России, а вот зарубежным странам уделят меньше внимания. Дело в том, что в нынешних материалах, которые используются в школах, все наоборот, поэтому дети мало знают о регионах своей страны, пояснил он.

Собеседник издания добавил, что учебник будет содержать задания с применением искусственного интеллекта, поскольку дети активно используют такие технологии. Создатели пособия учтут мнение родителей, педагогов и самих школьников по поводу его содержания, заключил Гуров.

Ранее зампред Совфеда Константин Косачев заявил, что учебники истории в Нидерландах содержат всего одну страницу, посвященную Великой Отечественной войне. На ней, по его словам, создатели смогли уместить все ключевые события за несколько лет.