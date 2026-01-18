Макгрегор: Россия заинтересована не в уничтожении Украины, а в ее нейтральности

Россия заинтересована не в уничтожении Украины, а в том, чтобы страна имела нейтральный статус. Неожиданное высказывание допустил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Русские не заинтересованы в уничтожении Украины и никогда не были. Чего они хотят, так это окончания конфликта. Они хотели бы видеть Украину в качестве нейтрального государства, невраждебного по отношению к России. Вот и все», — сказал он.

По его словам, никто на Западе не заинтересован в украинском нейтралитете, так как «слишком много мошенников заварили коррупционную кашу» на Украине.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал заявление о способности Украины победить Россию. «Украина не может и никогда не сможет выиграть войну. Украина пытается выжить», — сказал чиновник.