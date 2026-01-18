В Венгрии оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз

Сийярто: Венгрия не допустит вступления Украины в Евросоюз

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз. На эту тему он порассуждал в ходе выступления на радиостанции Kossuth.

Сийярто отметил, что Венгрия не боится ответить отказом как Брюсселю, который оказывает на нее давление, так и Украине по вопросу вступления в Евросоюз. Он напомнил, что вопрос о членстве той или иной страны решается консенсусом, который невозможен без Будапешта.

По словам дипломата, в настоящее время на территории Украины продолжается военный конфликт. Таким образом, в случае присоединения страны к Евросоюзу существует вероятность, что боевые действия перекинутся на весь континент, пояснил Сийярто.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз оказывает недостаточную поддержку Киеву. По его мнению, введенные против России санкции малоэффективны.