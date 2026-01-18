Реклама

13:33, 18 января 2026Интернет и СМИ

Варламов посетил южноамериканскую страну и обрадовался чебурекам на улице

Блогер Варламов обрадовался чебурекам на улице в столице Чили Сантьяго
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ratov Maxim / Shutterstock / Fotodom

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил город в одной южноамериканской стране и обрадовался, что на улице продаются чебуреки. Видео из его путешествия доступно на YouTube.

Варламов приехал в столицу Чили Сантьяго. Он рассказал, что по воскресеньям в центре города разворачивают торговые ряды, из-за чего тот превращается в огромный рынок. Проходя мимо торговых точек, блогер обнаружил место, где продаются чебуреки. «Горячие чебуреки! Ничего себе! Потрясающе. Кто бы мог подумать — здесь чебуреки», — эмоционально прокомментировал увиденное инфлюэнсер.

В видео Варламов уточнил, что принял за чебуреки эмпанадас — пироги из пшеничного или кукурузного теста, популярные в латиноамериканских странах. Стоимость одного пирога составила 1,9 доллара (около 148 рублей по текущему курсу).

Ранее блогер посетил американский город Детройт и констатировал, что тот превращается в Челябинск. Варламов также назвал его «индустриальным гетто, из которого хочется сбежать».

