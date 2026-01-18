Внутри россиянки оказалась щетка-ершик

Baza: Гинеколог оставила щетку-ершик внутри пациентки

Во время медицинского обследования в частной клинике гинеколог оставила щетку-ершик внутри пациентки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

32-летней россиянке стало плохо после приема, у нее поднялась температура и тянуло внизу живота. Она пришла обратно в клинику на УЗИ, где в ее матке обнаружили инородное тело. Однако врач отмахнулась, предположив, что это контрацептив-спираль, который женщина не устанавливала, о чем сообщила медику.

«Уже в другом медучреждении женщину экстренно положили на операцию. Выяснилось, что предыдущий гинеколог оставила внутри тот самый "ершик" от палочки», — отмечает издание.

Ранее в Екатеринбурге гинеколог вырезала пациентке здоровый орган и сделала ее бесплодной.