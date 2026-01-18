Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 18 января 2026Россия

Внутри россиянки оказалась щетка-ершик

Baza: Гинеколог оставила щетку-ершик внутри пациентки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom  

Во время медицинского обследования в частной клинике гинеколог оставила щетку-ершик внутри пациентки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

32-летней россиянке стало плохо после приема, у нее поднялась температура и тянуло внизу живота. Она пришла обратно в клинику на УЗИ, где в ее матке обнаружили инородное тело. Однако врач отмахнулась, предположив, что это контрацептив-спираль, который женщина не устанавливала, о чем сообщила медику.

«Уже в другом медучреждении женщину экстренно положили на операцию. Выяснилось, что предыдущий гинеколог оставила внутри тот самый "ершик" от палочки», — отмечает издание.

Ранее в Екатеринбурге гинеколог вырезала пациентке здоровый орган и сделала ее бесплодной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Желание Европы начать переговоры с Россией объяснили одной фразой

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Зеленский оценил ситуацию в энергосистеме Украины

    Внутри россиянки оказалась щетка-ершик

    Спецпредставитель Путина рассказал о мире Байдена в ЕС

    Юлия Снигирь обвинила коммунальщиков

    США уличили в предпочтении Гренландии «атлантической солидарности»

    Российская теннисистка проиграла 112-й ракетке мира и вылетела с Australian Open

    Россиянка отдохнула в Турции без «все включено» и раскрыла траты на поездку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok