Во Франции необычно объяснили притязания Трампа на Гренландию

Аналитик Стам: Трамп хочет вписать свое имя в историю

Президент США Дональд Трамп хочет вписать свое имя в историю и стать больше, чем очередным главой государства. Так его притязания на Гренландию объяснила французская журналистка и политический аналитик Лара Стам в интервью RT.

«Завоевание Гренландии идеально подходит для этого — вписывается в логику чистого величия: вписать своё имя в мировую географию», — сказала она.

По ее словам, переход Гренландии под контроль США изменит не только карту, но и все глобальное равновесие, ускорив разрушение «и так уже ослабленного "порядка, основанного на правилах"».

Ранее желание Трампа завладеть Гренландией объяснил его бывший советник Джон Болтон. «Он торговец недвижимостью. Он покупает собственность. Так он понимает мир», — считает он.