ВСУ попытались контратаковать на одном из направлений в зоне СВО

Марочко: ВСУ безуспешно попытались контратаковать у Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этой неделе предприняли попытку контратаковать на юго-востоке Купянска, но не смогли добиться успеха. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Юго-восточнее от Купянска мы развиваем успех в районе населенного пункта Ковшаровка — противник здесь же пытается яростно контратаковать, но успехов на текущей неделе не имел», — сообщил эксперт.

Ранее Марочко уже сообщал, что украинские военные не прекращают атаковать у Купянска Харьковской области. Бойцы пытаются показать хоть какие-то успехи в зоне специальной военной операции.