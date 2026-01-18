Зеленский заявил о планах России ударить по АЭС Украины

Россия планирует атаковать атомные электростанции (АЭС) Украины. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит Insider UA в Telegram-канале.
Как утверждает Зеленский, у Киева «есть данные об объектах, по которым российская сторона осуществляла разведку для ударов».
Ранее украинский президент сообщил, что ситуация с поставками электроэнергии в страну остается непростой. Он также заверил, что власти предпринимают все усилия для скорейшего восстановления объектов энергетики.