Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 19 января 2026Ценности

Белорусская супермодель вышла на подиум иностранного показа

Белорусская супермодель Татьяна Дягилева вышла на подиум показа Dsquared2
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Golden Chihuahua

Белорусская супермодель Татьяна Дягилева приняла участие в иностранном показе бренда Dsquared2. Снимки с модного шоу публикует WWD.

34-летняя манекенщица вышла на подиум в кроп-топе, латексных зеленых брюках с вставкой из джинсы и белой шапке-ушанке. Помимо нее в дефиле дебютировал звезда нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» Хадсон Уильямс, открывший показ канадских дизайнеров Дина и Дена Кейтен.

Материалы по теме:
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы. Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы.Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2023

Уроженка Витебска Таня Дягилева начала модельную карьеру в подростковом возрасте. Она неоднократно сотрудничала с такими мировыми брендами, как Chanel, Oscar de la Renta, Dior, Hermes, Alexander McQueen и Jean Paul Gaultier, а также Missoni, Versace, Prada и Calvin Klein.

Ранее Алеся Кафельникова впервые снялась в рекламе иностранного бренда. Российская модель стала лицом рекламной кампании американской косметической марки Estée Lauder.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    «Калашников» улучшил бронежилеты

    Российский пенсионер захотел помочь раскрыть преступление и потерял килограмм золота

    Трамп возложил на Норвегию вину за отсутствие у него Нобелевской премии мира

    Биолог оценила сообщения о яде в продающихся в аптеках популярных БАДах

    Сцена испражнений в приквеле «Игры престолов» шокировала зрителей

    Пассажира самолета вырвало на попутчиков по вине бортпроводников

    Малышева раскрыла судьбоносное личное правило

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok