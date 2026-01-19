Бывшая актриса показала изменившуюся после замужества внешность и расстроила зрителей

Бывшая актриса Айдана Пиланова из Киргизии показала изменившуюся после замужества внешность и расстроила зрителей. Соответствующий пост появился в ее TikTok-аккаунте.

На сделанных до брака кадрах она предстала в ярких нарядах, с уложенными волосами и косметикой на лице. При этом девушка улыбалась. На снимках из семейной жизни она позировала в устаревшей неопрятной одежде, без макияжа, в платке и с ребенком на руках. «Замужество — это как лотерея: кому-то повезет, кому-то нет», — указала в подписи автор ролика.

Видео набрало 2,8 миллиона просмотров. Пользователи сети высказались о переменах в образе Пилановой в комментариях. «Замужество сгубило не одну женщину», «И улыбка пропала, и сияние глаз. (...) Мне очень жаль эту девушку», «Лет на 20 постарели», «С хорошим мужем жена расцветает, а с плохим увядает», «Самое стремное это не то, что одежда стала хуже, обстановка неуютная, а то, что огонь в глазах потух», — заявили юзеры.

Впоследствии девушка уточнила, что бросила карьеру актрисы ради семьи. Однако замужество оказалось неудачным. Известно, что к настоящему моменту она рассталась с мужем.

