22:50, 19 января 2026

Дания и Гренландия обратились к Рютте с просьбой

Министр обороны Дании Поульсен предложил Рютте создать миссию НАТО в Арктике
Марина Совина
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Antonio Bronic / Reuters

Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт предложили генсеку НАТО Марку Рютте создать миссию альянса в Арктике. Об этом датский министр рассказал журналистам после переговоров, пишет ТАСС.

«Мы предложили это, и генеральный секретарь НАТО также принял это к сведению. Я надеюсь, что мы сможем разработать рамочную программу для этого», — отметил Поульсен.

Министр также добавил, что Рютте внимательно выслушал министров. Поульсен выразил мнение, что Рютте понимает, с какими вызовами сталкиваются Дания и Гренландия.

При этом министр обороны отметил, что Дания продолжит попытки диалога с США по вопросам Гренландии и Арктики.

Ранее глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания имеет свои красные линии, которые нельзя пересекать. Дипломат подчеркнул, что «именно сейчас важно, чтобы Европейский союз (ЕС) и его союзники отстаивали принципы территориальной целостности и суверенитета».

До этого президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

