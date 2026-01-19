Реклама

06:47, 19 января 2026

Стала известна доля потративших все деньги после Нового года россиян

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

30 процентов россиян признались, что у них не осталось денег после Нового года и январских каникул. Это следует из опроса «Ленты.ру», в котором приняли участие 30 тысяч человек.

На вопрос, остались ли у вас деньги после каникул, 30 процентов участников ответили, что денег у них нет — им уже приходится влезать в долги. Еще 26 процентов читателей признались, что пока деньги есть, но они боятся не дотянуть до январского аванса. При этом почти половина участников опроса — 44 процента — заверили, что с деньгами после длинных каникул у них все в порядке.

38 процентов опрошенных читателей «Ленты.ру» признались, что не откладывали деньги на январь. 27 процентов откладывали, но, по их мнению, слишком мало. Обязательно рассчитывают январские траты 35 процентов опрошенных. В этой части опроса приняли участие 12 тысяч человек. Оба опроса проводились с 13 по 16 января 2026 года.

Ранее в январе россиянам назвали необходимый размер вклада, который может обеспечить пассивный доход. Финансист Мария Иваткина отметила, что для получения 50 тысяч рублей по вкладу под 12 процентов нужно держать на счету пять миллионов.

