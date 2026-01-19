Стала известна доля потративших все деньги после Нового года россиян

«Лента.ру»: 30 % россиян признались, что после каникул у них не осталось денег

30 процентов россиян признались, что у них не осталось денег после Нового года и январских каникул. Это следует из опроса «Ленты.ру», в котором приняли участие 30 тысяч человек.

На вопрос, остались ли у вас деньги после каникул, 30 процентов участников ответили, что денег у них нет — им уже приходится влезать в долги. Еще 26 процентов читателей признались, что пока деньги есть, но они боятся не дотянуть до январского аванса. При этом почти половина участников опроса — 44 процента — заверили, что с деньгами после длинных каникул у них все в порядке.

38 процентов опрошенных читателей «Ленты.ру» признались, что не откладывали деньги на январь. 27 процентов откладывали, но, по их мнению, слишком мало. Обязательно рассчитывают январские траты 35 процентов опрошенных. В этой части опроса приняли участие 12 тысяч человек. Оба опроса проводились с 13 по 16 января 2026 года.

