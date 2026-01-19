Дочь погибшего участника СВО узнала факт о его жене и добилась аннулирования брака

Жительница Красноярска аннулировала брак отца — участника СВО, женатого насильно

Жительница Красноярска через суд добилась аннулирования брака отца — участника специальной военной операции (СВО), погибшего на фронте, узнав факт о его жене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края во «ВКонтакте».

По словам истицы, еще перед уходом на СВО отец позвонил ей и заявил, что стал жертвой мошенников, которые женили его обманом. Супругу мужчина видел только один раз — в ЗАГСе в 2025 году.

Следствие установило, что таким образом двое преступников, мужчина и женщина, похитили денежные средства в размере 800 тысяч рублей. Как призналась подозреваемая, она имела доступ к банковским счетам мужа, на которые начислялись выплаты. Эти средства россиянка тратила на ремонт квартиры и автомобиля, покупку одежды и сожителя.

Ранее в Омске жену участника специальной военной операции (СВО) лишили выплат за смерть супруга из-за вскрывшегося факта о ее сыне. Как выяснилось, женщина вступила в брак с мужем, когда тот отбывал наказание в колонии, после чего проживала с другим человеком, в отношениях с которым родила ребенка.