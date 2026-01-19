Суд лишил жену участника СВО выплат за смерть мужа из-за вскрывшегося факта о ее сыне

Жену участника СВО из Омска лишили выплат после рождения сына от другого мужчины

В Омске жену участника специальной военной операции (СВО) лишили выплат за смерть супруга из-за вскрывшегося факта о ее сыне. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области в Telegram.

Как стало известно, прекратить выплаты потребовала мать бойца, которая попросила суд признать, что россиянка и ее ребенок не являются членами семьи военнослужащего.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ответчица заключила брак с бойцом 20 апреля 2022 года, когда тот отбывал наказание в колонии. Фактически семейные отношения между ними отсутствовали, и уже в декабре того же года женщина начала проживать с другим мужчиной, от которого впоследствии родила ребенка. При этом изначально в качестве отца был указан военнослужащий, что позже опровергнули результаты другого дела.

Изучив все материалы, суд удовлетворил требования матери бойца, признав его жену и ее сына утратившими статус членов семьи. В решении подчеркивается, что целью выплат родным невернувшихся участников СВО является возмещение утраты кормильца. При этом установленный факт проживания с другим мужчиной и рождение от него ребенка в период брака с солдатом говорит о нарушении ответчицей семейных принципов и злоупотреблении ей своими личными правами.

Ранее жительница Волгограда потратила три миллиона рублей за мужа-участника СВО и оказалась в суде за самоуправство. Как выяснилось, мужчина, находящийся в зоне боевых действий с сентября 2022 года, предоставил супруге доступ к банковскому счету. Получив в 2023 году выплату за ранение, он попросил жену не тратить эту сумму, однако та не прислушалась.