Тарифы на электроэнергию для компаний в одном регионе России взлетят

«Ъ»: Электроэнергия для промышленности на Дальнем Востоке подорожает на 22 %

К концу текущего года конечная стоимость электроэнергии для промышленности на Дальнем Востоке взлетит на 22 процента. Об этом со ссылкой на «Совет рынка» (регулятор энергорынков) пишет «Коммерсантъ».

В «Сообществе потребителей энергии» ожидают, что крупной промышленности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) придется платить за электроэнергию на треть больше, чем в 2025-м.

Такой рост необходим для решения финансовых проблем «РусГидро». Компания сталкивается с падением выработки ГЭС при сохраняющемся высоком уровне электропотребления, поэтому вынуждена увеличивать долю свободной продажи. С 1 января она выросла почти в десять раз — с 2,5 процента до 22 процентов. В следующем году она достигнет 40 процентов, чтобы к 2030 году равномерно довести долю до 100 процентов.

В «Совете рынка» отмечают, что переход на свободные ставки предотвратит накопление убытков генерирующих компаний и исключит риск дальнейшего скачкообразного роста цен из-за проблем с генерацией.

Между тем представитель «Сообщества потребителей энергии» указал, что полноценного рынка электроэнергии, как и предпосылок к его появлению, на Дальнем Востоке нет, а условия для конкуренции не созданы и не создаются, по крайней мере признаков этого нет. Таким образом, цену по-прежнему определяет единственный поставщик, и если ситуация не изменится, то энергетики будут только поднимать тарифы.

Сергей Роженко из Kept согласился с тем, что без решения инфраструктурных проблем и ввода новых мощностей текущая политика приведет лишь к фиксации дефицита с помощью более высоких цен.

Ранее сообщалось, что из-за подорожания электроэнергии Китай полностью остановил ее закупки в России в рамках действующего 25-летнего контракта. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что в перспективе продажи не возобновятся, потому что китайским потребителям дешевле использовать свою энергию.