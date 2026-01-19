Двум подрывникам экс-сотрудника СБУ в Москве запросили суровые приговоры

Двум подрывникам экс-сотрудника СБУ Прозорова запросили до 26 лет колонии

Гособвинение запросило 24 года и 26 лет лишения свободы для двух фигурантов уголовного дела о подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По делу проходят гражданин Молдавии Иван Паскарь и россиянин Владимир Головченко (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их также просят оштрафовать на 700 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей.

Сообщается, что Паскарь до задержания выполнял роль курьера. Свою причастность к вменяемому он отрицает. Головченко попросил суд переквалифицировать обвинение в его отношении с теракта на уничтожение чужого имущества.

Принадлежащий Прозорову автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля 2024 года во дворе дома в районе Западное Дегунино. Это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги. По версии следствия, Головченко, Паскарь и третий фигурант Ростислав Журавлев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, доставили и собрали самодельное взрывное устройство. Головченко установил взрывчатку под днищем машины.

Журавлев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его приговорили к 16 годам заключения.

