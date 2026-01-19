Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 19 января 2026Силовые структуры

Двум подрывникам экс-сотрудника СБУ в Москве запросили суровые приговоры

Двум подрывникам экс-сотрудника СБУ Прозорова запросили до 26 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Гособвинение запросило 24 года и 26 лет лишения свободы для двух фигурантов уголовного дела о подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По делу проходят гражданин Молдавии Иван Паскарь и россиянин Владимир Головченко (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их также просят оштрафовать на 700 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей.

Сообщается, что Паскарь до задержания выполнял роль курьера. Свою причастность к вменяемому он отрицает. Головченко попросил суд переквалифицировать обвинение в его отношении с теракта на уничтожение чужого имущества.

Принадлежащий Прозорову автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля 2024 года во дворе дома в районе Западное Дегунино. Это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги. По версии следствия, Головченко, Паскарь и третий фигурант Ростислав Журавлев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, доставили и собрали самодельное взрывное устройство. Головченко установил взрывчатку под днищем машины.

Журавлев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его приговорили к 16 годам заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

    Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

    Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

    Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

    Москвичам пообещали потепление в январе

    Чехия передумала отправлять самолеты Украине

    Одну страну призвали задуматься о рисках хранения золота в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok