Европейские лидеры перестали доверять Трампу в вопросе Украины

FT: Лидеры стран ЕС сомневаются, что могут доверять Трампу в вопросе Украины

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) сомневаются, что могут доверять обещаниям президента США Дональда Трампа в вопросе Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Три дня назад лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности послевоенной Украине. Сегодня же они просыпаются с вопросом, могут ли они вообще доверять его обещаниям», — говорится в материале.

Как отмечает издание, лидеры ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Трампом и официальными лицами США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, разрывают свои аналитические записки по Украине и заменяют их тем, что один высокопоставленный дипломат ЕС назвал «кнутом и пряником» — способами, которыми Брюссель может ответить на тарифы, наряду с предложениями по деэскалации.

«Как можно садиться за стол переговоров с этим человеком и обсуждать его гарантии безопасности Украине? Ему нельзя доверять, если не отбросить реальность», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что европейские лидеры намерены сменить повестку предстоящей встречи с Трампом на полях экономического форума в Давосе. Уточнялось, что вместо обсуждения урегулирования конфликта на Украине стороны сосредоточатся на ситуации вокруг Гренландии.