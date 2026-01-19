Во Франции обеспокоились ситуацией с вином из-за Украины

Депутат Казенав заявил о критическом состоянии винокурен Франции из-за Украины

Французские винокурни находятся в критическом состоянии из-за импорта дешевого этилового спирта из Украины. С таким заявлением выступил депутат Национального собрания (нижней палаты) парламента Франции от партии президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за Республику» Тома Казенав, с текстом запроса ознакомилась «Лента.ру».

«Господин Казенав обращает внимание министра сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Франции [Анни Женевар] на критическое и беспрецедентное экономическое положение сектора французских винокуренных заводов», — подчеркивается в запросе.

Казенав обеспокоился ситуацией с производством этилового спирта во Франции в связи с падением цен на продукцию на 50 процентов и дешевым импортом из-за пределов Европейского союза (ЕС), прежде всего из Бразилии и Украины. По его словам, производящие небольшие объемы (около 20 тысяч литров в день) французские производства не могут конкурировать с крупными иностранными операторами.

По оценке политика, большая часть произведенного французскими спиртовыми заводами винного спирта (70-75 процентов от общего оборота этилового спирта) расходуется на производство биотоплива для сокращения выбросов парниковых газов. Депутат выразил опасения из-за перспектив винодельческой промышленности Франции и призвал правительство принять меры по сохранению конкурентоспособности отрасли.

