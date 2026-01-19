Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 19 января 2026МирЭксклюзив

Во Франции обеспокоились ситуацией с вином из-за Украины

Депутат Казенав заявил о критическом состоянии винокурен Франции из-за Украины
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французские винокурни находятся в критическом состоянии из-за импорта дешевого этилового спирта из Украины. С таким заявлением выступил депутат Национального собрания (нижней палаты) парламента Франции от партии президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за Республику» Тома Казенав, с текстом запроса ознакомилась «Лента.ру».

«Господин Казенав обращает внимание министра сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Франции [Анни Женевар] на критическое и беспрецедентное экономическое положение сектора французских винокуренных заводов», — подчеркивается в запросе.

Казенав обеспокоился ситуацией с производством этилового спирта во Франции в связи с падением цен на продукцию на 50 процентов и дешевым импортом из-за пределов Европейского союза (ЕС), прежде всего из Бразилии и Украины. По его словам, производящие небольшие объемы (около 20 тысяч литров в день) французские производства не могут конкурировать с крупными иностранными операторами.

По оценке политика, большая часть произведенного французскими спиртовыми заводами винного спирта (70-75 процентов от общего оборота этилового спирта) расходуется на производство биотоплива для сокращения выбросов парниковых газов. Депутат выразил опасения из-за перспектив винодельческой промышленности Франции и призвал правительство принять меры по сохранению конкурентоспособности отрасли.

Ранее Еврокомиссия задумала судиться с Венгрией, Словакией и Польшей из-за запрета на импорт зерна из Украины. Отмечается, что решение этих стран показывает степень напряженности торговых отношений ЕС и Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Восемь лыжников не выжили при сходе лавин в Альпах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok