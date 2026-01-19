Госдолг Украины резко вырос

Экс-премьер Кинах: К началу 2026-го госдолг Украины вырос почти вдвое

С 2022 по 2026 год госдолг Украины вырос почти вдвое. О резком увеличении задолженности в эфире «Ранок.LIVE» заявил экс-премьер-министр республики Анатолий Кинах.

По словам бывшего политика, госдолг вырос с 93 миллиардов до 192 миллиардов долларов. Страна потеряла ресурсную самодостаточность и сейчас обеспечивает свои расходы как минимум на 42-43 процента за счет внешних источников. Все долги рано или поздно придется возвращать, что повлияет на будущее государства, в то время как Украине нужно формировать собственную экономическую базу — рабочие места, бюджеты, производство.

Кредит в 90 миллиардов долларов, который собирается предоставить Киеву, реализован сложно, а средства будут поступать медленно. По предварительным планам, 30 миллиардов ежегодно пойдут на оборону, а 15 миллиардов — на покрытие бюджетного дефицита, включая зарплаты и пенсии, пояснил Кинах.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что за последние годы госдолг Великобритании утроился и продолжает стремительно расти. Британский госдолг увеличивается быстрее, чем в любой другой развитой экономике. Одной из причин он назвал помощь Украине. «Экономисты предупреждают о "роковой петле": высокая стоимость долга приводит к повышению налогов, что наносит ущерб экономическому росту, требуя еще большего повышения налогов», — объяснил Боуз.