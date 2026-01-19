Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:52, 19 января 2026Экономика

Госдолг Украины резко вырос

Экс-премьер Кинах: К началу 2026-го госдолг Украины вырос почти вдвое
Вячеслав Агапов

Фото: Pierre Crom / Getty Images

С 2022 по 2026 год госдолг Украины вырос почти вдвое. О резком увеличении задолженности в эфире «Ранок.LIVE» заявил экс-премьер-министр республики Анатолий Кинах.

По словам бывшего политика, госдолг вырос с 93 миллиардов до 192 миллиардов долларов. Страна потеряла ресурсную самодостаточность и сейчас обеспечивает свои расходы как минимум на 42-43 процента за счет внешних источников. Все долги рано или поздно придется возвращать, что повлияет на будущее государства, в то время как Украине нужно формировать собственную экономическую базу — рабочие места, бюджеты, производство.

Кредит в 90 миллиардов долларов, который собирается предоставить Киеву, реализован сложно, а средства будут поступать медленно. По предварительным планам, 30 миллиардов ежегодно пойдут на оборону, а 15 миллиардов — на покрытие бюджетного дефицита, включая зарплаты и пенсии, пояснил Кинах.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что за последние годы госдолг Великобритании утроился и продолжает стремительно расти. Британский госдолг увеличивается быстрее, чем в любой другой развитой экономике. Одной из причин он назвал помощь Украине. «Экономисты предупреждают о "роковой петле": высокая стоимость долга приводит к повышению налогов, что наносит ущерб экономическому росту, требуя еще большего повышения налогов», — объяснил Боуз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Восемь лыжников не выжили при сходе лавин в Альпах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok