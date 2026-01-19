Губерниев оценил приглашение в КХЛ обвиненного в домашнем насилии канадского тренера

Губерниев заявил, что не взял бы обвиненного в домашнем насилии Лава в «Шанхай»

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил приглашение в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» канадского тренера Митча Лава, обвиненного в домашнем насилии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Что мы, помойка, что ли, какая‑то? Каждый раз к нам приходят странные персонажи, которые имеют нелады с законом», — заявил Губерниев. Он подчеркнул, что не взял бы на работу подобного специалиста.

17 января «Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контракта с 41‑летним Лавом до конца сезона‑2026/2027. Специалист с 2023 года работал помощником главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс». В сентябре 2025 года клуб отстранил канадца от работы, а через месяц освободил от должности по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии.

«Шанхай Дрэгонс» располагается на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 43 очка в 45 матчах.