19:29, 19 января 2026Наука и техника

«Калашников» улучшил бронежилеты

«Калашников» повысил противоосколочную защиту бронежилета
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Концерн «Калашников» улучшил защитные характеристики бронежилетов своей разработки от осколков. Об улучшении изделия рассказал гендиректор концерна Алан Лушников в интервью ТАСС.

«Особое внимание мы уделили в бронежилете повышению его защитных характеристик от осколков мин и гранат вероятного противника», — сказал он.

Лушников отметил, что модульная конструкция бронежилета позволяет адаптировать его от разгрузочной системы до тяжелого штурмового бронежилета. Также изделие можно применять в различных климатических условиях.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

Собеседник агентства добавил, что новый модульный рюкзак обеспечивает интеграцию с бронежилетом. Изделие позволяет переносить тяжелое вооружение и различное оборудование.

В октябре гендиректор завода «Октава» Павел Павленко сообщил, что штурмовой бронежилет «Оберег» модернизировали на основе опыта СВО. Разработчики снизили вес изделия.

