«Калашников» улучшил бронежилеты

«Калашников» повысил противоосколочную защиту бронежилета

Концерн «Калашников» улучшил защитные характеристики бронежилетов своей разработки от осколков. Об улучшении изделия рассказал гендиректор концерна Алан Лушников в интервью ТАСС.

«Особое внимание мы уделили в бронежилете повышению его защитных характеристик от осколков мин и гранат вероятного противника», — сказал он.

Лушников отметил, что модульная конструкция бронежилета позволяет адаптировать его от разгрузочной системы до тяжелого штурмового бронежилета. Также изделие можно применять в различных климатических условиях.

Собеседник агентства добавил, что новый модульный рюкзак обеспечивает интеграцию с бронежилетом. Изделие позволяет переносить тяжелое вооружение и различное оборудование.

В октябре гендиректор завода «Октава» Павел Павленко сообщил, что штурмовой бронежилет «Оберег» модернизировали на основе опыта СВО. Разработчики снизили вес изделия.