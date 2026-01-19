Калининградский губернатор ответил на заявления о подготовке НАТО к блокаде города

Беспрозванных на литовском ответил на слова о готовящейся блокаде Калининграда

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал заявление экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о готовящейся операции НАТО по блокаде города. Он написал ответ на литовском языке в Telegam-канале.

«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus», — написал Беспрозванных.

Фраза означает «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», она прозвучала в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».