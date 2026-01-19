Канадскую теннисистку увезли с корта в инвалидном кресле на Australian Open

Канадская теннисистка Марина Стакушич не смогла завершить поединок первого круга Australian Open-2026 против австралийки Присциллы Хон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем третьем сете при счете 5:3 в пользу австралийки у Стакушич случились сильные судороги. Спортсменка не смогла покинуть корт самостоятельно, ее увезли в подтрибунное помещение в инвалидном кресле.

Хон сопровождала Стакушич и несла ее ракетку. Австралийка вышла во второй круг соревнований, где сыграет с Ивой Йович из США.

