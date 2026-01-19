Реклама

09:12, 19 января 2026Спорт

Медведев с победы стартовал на Australian Open

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом круге россиянин встречался с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом. Игра продлилась три сета, Медведев одержал победу со счетом 7:5, 6:2, 7:6. Спортсмены провели на корте 2 часа и 52 минуты.

Во втором круге Медведев встретится с французом Кентеном Алисом. Игра пройдет в ночь на среду, 21 января.

Ранее букмекеры оценили шансы Медведева выиграть хотя бы один турнир Большого шлема в 2026 году. На это событие можно поставить с коэффициентом 10,00.

