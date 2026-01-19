Реклама

Китайцы продолжили вымирать

Население Китая снизилось четвертый год подряд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aly Song / Reuters

Население Китая продолжило сокращаться. Свежие данные о населении Поднебесной опубликовало Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

К концу 2025 года численность населения страны составила 1 404,89 миллиона человек. Это на 3,39 миллиона меньше, чем на конец 2024 года. Рождаемость составила 5,63 на тысячу человек, смертность — 8,04 на тысячу человек. Естественная убыль населения составила -2,41 на тысячу человек.

При этом уточняется, что в перечень не были включены жители Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцы, проживающие в Китае.

Население Китая продолжает сокращаться четвертый год подряд. В частности, по итогам 2024 года количество китайцев уменьшилось на 1,39 миллиона человек, а в 2023-м — на 2 миллиона.

