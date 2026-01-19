Реклама

18:29, 19 января 2026Спорт

Команда Арсена Захаряна лишила игрока 10 миллионов рублей

Победа «Реал Сосьедада» над «Барселоной» лишила игрока 10 миллионов рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent West / Reuters

Испанский клуб «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, лишил клиента букмекерской конторы выигрыша в 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок сделал ставку на поражение команды в матче чемпионата Испании против «Барселоны», но «Реал Сосьедад» неожиданно выиграл. Коэффициент составлял 1,63.

Встреча завершилась со счетом 2:1. После 20 матчей «Реал Сосьедад» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Барселона» лидирует с 49 очками.

13 января сообщалось, что россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл. Клиент букмекерской конторы потерял полмиллиона рублей, поставив на победу сливочных над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. «Барселона» победила со счетом 3:2.

