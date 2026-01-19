Команда Арсена Захаряна лишила игрока 10 миллионов рублей

Победа «Реал Сосьедада» над «Барселоной» лишила игрока 10 миллионов рублей

Испанский клуб «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, лишил клиента букмекерской конторы выигрыша в 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок сделал ставку на поражение команды в матче чемпионата Испании против «Барселоны», но «Реал Сосьедад» неожиданно выиграл. Коэффициент составлял 1,63.

Встреча завершилась со счетом 2:1. После 20 матчей «Реал Сосьедад» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Барселона» лидирует с 49 очками.

13 января сообщалось, что россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл. Клиент букмекерской конторы потерял полмиллиона рублей, поставив на победу сливочных над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. «Барселона» победила со счетом 3:2.