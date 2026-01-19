Министр обороны Бельгии поиздевался над знаменитым лозунгом Трампа

Глава МО Бельгии Франкен предложил замену лозунгу «Америка прежде всего»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен поиздевался над знаменитым лозунгом «Америка прежде всего» на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за Гренландии.

«В тот день, когда лозунг "Америка прежде всего" превратится в "Америка в одиночестве", Запад проиграет, включая сами США. И по-крупному!» — написал глава оборонного ведомства в соцсети X.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.