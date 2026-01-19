Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:11, 19 января 2026Мир

Министр обороны Бельгии поиздевался над знаменитым лозунгом Трампа

Глава МО Бельгии Франкен предложил замену лозунгу «Америка прежде всего»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dirk Waem / Globallookpress.com

Министр обороны Бельгии Тео Франкен поиздевался над знаменитым лозунгом «Америка прежде всего» на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за Гренландии.

«В тот день, когда лозунг "Америка прежде всего" превратится в "Америка в одиночестве", Запад проиграет, включая сами США. И по-крупному!» — написал глава оборонного ведомства в соцсети X.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Стало известно об охоте спецслужб США на новую главу Венесуэлы

    «Базуку» Макрона против Трампа сравнили с водяным пистолетом

    В Британии высказались о покупке Гренландии

    Умер режиссер мультфильма «Король Лев»

    Украину предупредили о катастрофе в случае продажи Гренландии США

    Интимный момент Джейсона Момоа и его возлюбленной на премьере фильма попал на фото

    Министр обороны Бельгии поиздевался над знаменитым лозунгом Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok