Наука и техника
02:07, 19 января 2026Наука и техника

Создан смартфон с зеркалом

Realme представит смартфон с зеркалом на задней панели для селфи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Realme

Китайская компания Realme анонсировала смартфон с зеркалом на задней панели. Об этом сообщает издание GizmoChina.

В начале года фирма сообщила индийским пользователям, что собирается представить смартфоны Realme 16, 16 Pro и Pro+. Также компания показала первое изображение базового устройства. Оказалось, что на задней панели Realme 16 будет расположено небольшое зеркало.

Асферическое зеркало находится на одном уровне с тройной камерой. «По всей видимости, это называется "заднее зеркало для селфи", которое позволяет использовать основную камеру для селфи и групповых снимков», — объяснили его предназначение журналисты.

По словам авторов, пока неизвестно, насколько практичным будет такое решение. Они напомнили, что для селфи на основную камеру некоторые производители выпускают устройства с дополнительным экраном, расположенным сзади — например, Xiaomi и ее флагман 17 Pro.

Сроки выхода и стоимость Realme 16 не раскрывается. Инсайдеры предсказали, что аппараты серии получат минимум 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Ранее инсайдер Digital Chat Station предсказал, что в 2026 году Apple представит первые смартфоны без экранного выреза. Судя по слухам, ими окажутся iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

