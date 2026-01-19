Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:46, 19 января 2026Экономика

Молодой россиянин продал квартиру и перевел деньги мошенникам

18-летний саратовец продал квартиру и перевел 2,6 миллиона рублей мошенникам
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

18-летний житель Саратова продал квартиру и перевел деньги мошенникам. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе УМВД по региону.

Молодой человек рассказал полицейским, что в середине декабря 2025 года с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Он объяснил юноше, что для создания личного кабинета на специализированном сайте ему необходимо продиктовать код из СМС. После того как россиянин выполнил указание собеседника, ему позвонил фейковый представитель службы безопасности портала госуслуг, сообщивший, что его персональными данными завладели некие злоумышленники. В дальнейшем с саратовцем по видеосвязи общалась «следователь» ФСБ, которая настоятельно порекомендовала ему «сотрудничать» с ними, чтобы избежать уголовного преследования.

Россиянин рассказал незнакомцам, что денег на счетах у него немного, однако добавил, что в скором времени состоится сделка по продаже его квартиры. В результате «кураторы» предложили молодому человеку задекларировать денежные средства, чтобы злоумышленники ими не завладели. Получив деньги с продажи квартиры, юноша перевел часть суммы через банкомат по указанным аферистами счетам, вторую отправил по отсканированному QR-коду, а третью — через онлайн-приложение банка.

Материалы по теме:
Россиянка стала бездомной из-за сноса жилья втайне от нее
Россиянка стала бездомной из-за сноса жилья втайне от нее
26 декабря 2025
Молодая россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры
Молодая россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры
29 декабря 2025

Однако на этом мошенники не остановились. Они сообщили саратовцу, что на его мать оформили кредит, в связи с чем ему необходимо срочно перевести все деньги с ее счета на «безопасный» счет. Побоявшийся за родственницу юноша выполнил указания аферистов, после чего ему прислали якобы подтверждающие документы о создании на его имя сейфовой ячейки. Однако вскоре злоумышленники удалили все переписки с россиянином. Общение с ними остановила мать молодого человека, которая заподозрила неладное и посоветовала сыну срочно обратиться в полицию.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшему и его родственнице, составила 2,6 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, что 46-летняя жительница Курска распродала недвижимость на 28 миллионов рублей ради возлюбленного из-за границы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    ЕС захотел вбить клин между Россией и Норвегией

    Молодой россиянин продал квартиру и перевел деньги мошенникам

    Чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина рассказал о жульничестве при помощи пениса

    Гражданам ЕС разослали инструкцию для подготовки к ядерной войне

    Российских юниоров допустили до турниров с флагом и гимном в трех видах спорта

    Зеленский анонсировал новые боевые операции против России

    Сибиряки переночевали в палатке в минус 43

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok