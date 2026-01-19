Молодой россиянин продал квартиру и перевел деньги мошенникам

18-летний саратовец продал квартиру и перевел 2,6 миллиона рублей мошенникам

18-летний житель Саратова продал квартиру и перевел деньги мошенникам. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе УМВД по региону.

Молодой человек рассказал полицейским, что в середине декабря 2025 года с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Он объяснил юноше, что для создания личного кабинета на специализированном сайте ему необходимо продиктовать код из СМС. После того как россиянин выполнил указание собеседника, ему позвонил фейковый представитель службы безопасности портала госуслуг, сообщивший, что его персональными данными завладели некие злоумышленники. В дальнейшем с саратовцем по видеосвязи общалась «следователь» ФСБ, которая настоятельно порекомендовала ему «сотрудничать» с ними, чтобы избежать уголовного преследования.

Россиянин рассказал незнакомцам, что денег на счетах у него немного, однако добавил, что в скором времени состоится сделка по продаже его квартиры. В результате «кураторы» предложили молодому человеку задекларировать денежные средства, чтобы злоумышленники ими не завладели. Получив деньги с продажи квартиры, юноша перевел часть суммы через банкомат по указанным аферистами счетам, вторую отправил по отсканированному QR-коду, а третью — через онлайн-приложение банка.

Однако на этом мошенники не остановились. Они сообщили саратовцу, что на его мать оформили кредит, в связи с чем ему необходимо срочно перевести все деньги с ее счета на «безопасный» счет. Побоявшийся за родственницу юноша выполнил указания аферистов, после чего ему прислали якобы подтверждающие документы о создании на его имя сейфовой ячейки. Однако вскоре злоумышленники удалили все переписки с россиянином. Общение с ними остановила мать молодого человека, которая заподозрила неладное и посоветовала сыну срочно обратиться в полицию.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшему и его родственнице, составила 2,6 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

