Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:15, 19 января 2026Наука и техника

Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

Apple раскритиковали из-за вводящей в заблуждение рекламы на iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пользователи iPhone пожаловались на новую рекламу, встроенную в смартфоны и другие устройства Apple. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

О том, что в iOS появится больше рекламы, стало известно в середине декабря. Журналисты 9to5Mac, изучившие iOS 26.3, заметили, что Apple начала тестировать новую рекламу в App Store, которая отображается при поиске приложений.

Они пришли к выводу, что реклама может ввести пользователей в заблуждение. Так, авторы издания заметили, что раньше Apple выделяла рекламу в поиске приложений синим фоном, а сейчас перестала это делать. Журналисты раскритиковали компанию, заметив, что их реклама может вводить пользователей в заблуждение.

При этом отделить рекламу от поисковой выдачи можно — спонсируемые заказчиками блоки отмечаются синим значком Ad («Реклама»). Однако он имеет настолько маленькие размеры, что этот элемент легко пропустить.

«Хотя это и не очень хорошо для пользовательского опыта, это, вероятно, помогает поднять доходы Apple от рекламного бизнеса», — заключили журналисты.

Ранее редакция портала Android Authority назвала худших производителей смартфонов в 2025 году. В список включили HMD Global, Realme и Sony.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok