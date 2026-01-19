Мощный радиационный шторм начался в окрестностях Земли

ИКИ РАН: Возле Земли впервые за 22 года началась радиационная буря уровня S4

Впервые за два солнечных цикла (около 22 лет — прим. «Ленты.ру») в окрестностях Земли начался мощный радиационный шторм уровня S4, который за современную историю наблюдений не достигался ни разу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Рекордным в истории на данный момент, по словам ученых, считаются достигнутые еще в XX веке значения около 40 тысяч единиц. Однако 19 января текущего года к 22:25 по московскому времени уровень протонов уже вырос до 37 тысяч единиц.

«Это выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году. Это вообще необъяснимо!», — отмечают ученые.

Как сообщают на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), при возникновении радиационного шторма уровня S4 возможны проблемы в работе спутников.

Это повлечет за собой проблемы с запоминающими устройствами и помехи в системах получения изображений, проблемы со звездными трекерами могут вызывать проблемы с ориентацией, также может снижаться эффективность солнечных панелей.

Кроме того, вероятны перебои в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение ошибок навигации в течение нескольких дней.

Ранее ученые предупредили о надвигающихся на Землю магнитных бурях уровня G3/G4.