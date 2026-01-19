Реклама

На Украине порассуждали о создании военного союза с Европой без США

«Страна.ua»: Идея военного союза Европы с Украиной без США нежизнеспособна
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Идея создания военного союза Европы с Украиной без США нежизнеспособна и чревата угрозой эскалации конфликта с Россией. О новой оборонительной инициативе порассуждали в Telegram журналисты издания «Страна.ua».

«Идея создания "европейского НАТО" без США, но с Украиной вряд ли будет жизнеспособной. И, более того, грозит усугубить проблемы Европы с безопасностью, а войну на Украине затянуть с угрозой ее распространения на европейские страны», — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае создания такого военного блока Брюссель окажется втянут в борьбу на два фронта против Москвы и Вашингтона, при том что без США Европа неспособна противостоять даже России.

Ранее стало известно, что некоторые правительства стран Европейского союза уверились в неизбежности политического разрыва с США. По информации американских журналистов, в Европе уже начали обсуждать идею создания отдельного политического блока.

