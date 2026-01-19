На Украине предрекли проблемы с выплатами военным и пенсионерам

Гетманцев: Украина может столкнуться с проблемами с выплатами военным

Украина может столкнуться с проблемами с выплатами военным и пенсионерам. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает «Новости.Live».

По его словам, это связано с возможными проблемами получения финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), поскольку Верховная Рада не приняла ряда необходимых для этого законов.

«Вы знаете, Верховная Рада сегодня занимается политикой, а не решением государственных вопросов», — добавил Гетманцев.

Ранее экономист Иван Лизан заявил, что просрочка платежа МВФ останется без серьезных последствий для Украины, так как поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности.