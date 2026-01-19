На Украине сгоревший после удара российского беспилотника мост попал на видео

В Днепропетровской области попал на видео сгоревший после удара БПЛА мост

На Украине на видео попал железнодорожный мост, сгоревший после удара российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кадры с последствиями удара показал Telegram-канал «Днепровский меридиан».

Мост расположен у Васильковки в Днепропетровской области. Утверждается, что его поразил российский беспилотник «Герань» с фосфорной боевой частью.

На опубликованных кадрах видно, как на мосту вспыхивает яркая вспышка, из-за которой он начинает плавиться. «По словам очевидцев, металл буквально плавился и пылал. Горение продолжалось более трех часов», — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно, что российские войска взорвали заминированный мост, находившийся в глубоком тылу Вооруженных сил Украины. Сделать это удалось благодаря использованию дронов.