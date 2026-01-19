Реклама

Экономика
18:56, 19 января 2026Экономика

На Земле началось затишье перед бурей

ИКИ РАН: Магнитосфера Земли успокоилась в ожидании бури
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dawid Zawiła / Unsplash

Магнитосфера Земли успокоилась в ожидании сильнейшей магнитной бури, сообщили специалисты лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Согласно прогнозу, предстоящая магнитная буря может достичь очень сильного уровня (G4) к полудню вторника, 20 января. Однако специалисты отметили, что столь сильную бурю спрогнозировать сложно, поэтому прогноз не сбудется с точностью.

В настоящее время ожидается, что магнитные бури могут начаться уже в середине ночи на вторник, выйдут на свой пик, достигнув уровня сильной и даже очень сильной магнитной бури G3-G4, около полудня, после чего начнут постепенно ослабевать. Продлятся магнитные бури около суток, а окончательно геомагнитное поле успокоится во второй половине среды, 21 января.

Ранее специалисты лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что из-за сильнейшей магнитной бури полярные сияния можно будет увидеть на большей части территории России.

