Экономика
16:35, 19 января 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

Стоимость самой дешевой «однушки» в центре Москвы составила 12,15 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В январе 2026 года самая дешевая однокомнатная квартира в центре Москвы на вторичном рынке недвижимости продается за 12,15 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Речь идет об объекте метражом 31,9 «квадрата», расположенном в Таганском районе на первом этаже восьмиэтажного дома 1963 года постройки. Жилая площадь в нем составляет 20,1 квадратных метра, а кухня занимает 5,7 квадратных метра.

Ранее стало известно, что зумеры бросились скупать жилье за полярным кругом по цене айфона. По информации Telegram-канала Baza, стоимость квадратного метра в Воркуте, Мурманске и Новом Уренгое стартует с 3000 рублей.

