Названа вероятная тема переговоров Дмитриева с посланниками Трампа

Политолог Журавлев: Дмитриев в Давосе обсудит экономическое сотрудничество с США

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во время встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, вероятно, будет обсуждать вопросы экономического сотрудничества двух стран, а не проблемы украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Дмитриев специализируется на экономике, он не дипломат и не политик. Он финансист с очень хорошей репутацией в США, где его воспринимают как своего, — сказал политолог. — Поэтому, если какие-то вопросы политики и будут обсуждаться, то только в рамках широких экономических тем».

Журавлев заметил, что при Трампе и так близкие друг другу политика и экономика стали связаны еще теснее. По этой причине он не исключил диалог об экономическом сотрудничестве двух стран в рамках сложившихся геополитических трудностей.

«Это может быть взаимодействие двух экономик в целом, может быть военная промышленность, финансовые отношения. Что-то такое. Где какие войска будут стоять — это точно не Дмитриев», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Встреча запланирована на 20 января.