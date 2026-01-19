Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 19 января 2026МирЭксклюзив

Названа вероятная тема переговоров Дмитриева с посланниками Трампа

Политолог Журавлев: Дмитриев в Давосе обсудит экономическое сотрудничество с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во время встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, вероятно, будет обсуждать вопросы экономического сотрудничества двух стран, а не проблемы украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Дмитриев специализируется на экономике, он не дипломат и не политик. Он финансист с очень хорошей репутацией в США, где его воспринимают как своего, — сказал политолог. — Поэтому, если какие-то вопросы политики и будут обсуждаться, то только в рамках широких экономических тем».

Журавлев заметил, что при Трампе и так близкие друг другу политика и экономика стали связаны еще теснее. По этой причине он не исключил диалог об экономическом сотрудничестве двух стран в рамках сложившихся геополитических трудностей.

«Это может быть взаимодействие двух экономик в целом, может быть военная промышленность, финансовые отношения. Что-то такое. Где какие войска будут стоять — это точно не Дмитриев», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Встреча запланирована на 20 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

    Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

    Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

    Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

    Москвичам пообещали потепление в январе

    Чехия передумала отправлять самолеты Украине

    Одну страну призвали задуматься о рисках хранения золота в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok